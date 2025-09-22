Il Lago di Como sta per esondare quando può accadere

Quicomo.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione dopo l'ondata di maltempo che sta interessando il Lario dalla scorsa notte non darà tregua nemmeno domani. Nuova allerta meteo ma anche timore per l'esondazione del Lago di Como che potrebbe arrivare entro la prossime 12 ore. Non traggano in inganno le immagine di piazza Cavour. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lago - como

Il lago senza treni d’estate: stop anche per Besanina e Lecco-Como

Il lago di Como fra incidenti e annegamenti: qui i bagnini sono un miraggio

Tremezzina Festival, jazz e ritmi cubani sul lago di Como

Il Lago di Como sta per esondare, quando può accadere; Maltempo a Como, Fabregas e il club donano un incasso della Coppa Italia al territorio colpito; Il lago torna a esondare . Paratie ancora abbassate : Anni di disagi senza risultati.

lago como sta esondareIl Lago di Como sta per esondare, quando può accadere - La situazione dopo l'ondata di maltempo che sta interessando il Lario dalla scorsa notte non darà tregua nemmeno domani. Segnala quicomo.it

lago como sta esondareComo travolta dal fango, strade isolate e lago esondato - Salvi madre e bimbo 10 mesi sul tetto dell’auto in provincia di Monza e Brianza, un elicottero si ribalta per il forte vento vicino Roma, a Milano 300 bambini ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lago Como Sta Esondare