Il Lago di Como sta per esondare quando può accadere

La situazione dopo l'ondata di maltempo che sta interessando il Lario dalla scorsa notte non darà tregua nemmeno domani. Nuova allerta meteo ma anche timore per l'esondazione del Lago di Como che potrebbe arrivare entro la prossime 12 ore. Non traggano in inganno le immagine di piazza Cavour. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Como travolta dal fango, strade isolate e lago esondato - Salvi madre e bimbo 10 mesi sul tetto dell’auto in provincia di Monza e Brianza, un elicottero si ribalta per il forte vento vicino Roma, a Milano 300 bambini ... msn.com scrive