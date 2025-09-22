Seconda vittoria consecutiva del Grosseto che fa l’en plein nelle due gare consecutive casalinghe. I biancorossi di mister Indiani nel match contro l’ Aquila Montevarchi hanno confermato di essere in progressiva crescita e questo fa ben sperare in vista della gara che mercoledì vedrà il Grosseto impegnato sul campo del Cannara. Contro la squadra toscana del Montevarchi mister Indiani ha schierato una formazione a sorpresa, chiaramente a trazione anteriore, che ha messo in difficoltà l’undici di mister Marmorini nonostante l’inaspettato vantaggio degli ospiti. Dopo una prima frazione equilibrata come punteggio, ma con il dominio assoluto del possesso palla e delle conclusioni da parte dei locali, nella ripresa non c’è stata più partita con gli ospiti incapaci di reagire grazie anche alle sostituzioni effettuate da mister Indiani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Grifone resta in ’volo’. Biancorossi convincenti