Il governo prenda le distanze | bloccato il porto a Genova per Gaza E l’Usb propone un embargo sulle merci da e per Israele

Ilfattoquotidiano.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova lo sciopero generale indetto dall’Usb e dai sindacati di base per Gaza ha bloccato questa mattina tutti i varchi portuali, da San Benigno ad Albertazzi. A partire dalle 8 i lavoratori hanno incrociato le braccia bloccando gli accessi al porto, mentre cortei di studenti e realtà sociali hanno raggiunto il presidio. Nonostante l’allerta arancione e i violenti temporali che hanno colpito la città, in migliaia sono scesi in piazza: operai, insegnanti, studenti, famiglie, in un’adesione trasversale che ha unito generazioni e categorie diverse. La mobilitazione proseguirà fino a sera con un corteo partito nel primo pomeriggio che passando attraverso il porto attraverserà le vie della città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il governo prenda le distanze”: bloccato il porto a Genova per Gaza. E l’Usb propone un embargo sulle merci da e per Israele

