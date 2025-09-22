Il giorno nero delle Farfalle della ritmica | Emanuela Maccarani davanti alla giudice cresce la lista delle parti civili

Desio (Monza e Brianza) – Anche l’associazione Change the Game, che si batte contro gli abusi e le violenze di natura emotiva, fisica e sessuale nello sport, si costituisce parte civile assieme ad alcune ex atlete all’udienza preliminare al Tribunale di Monza nei confronti di Emanuela Maccarani. Stamattina l’ex direttrice tecnica della Nazionale di ginnastica ritmica e responsabile dell ’Accademia internazionale di Desio delle Farfalle, dopo la squalifica patteggiata per 3 mesi nel processo sportivo e il licenziamento nel marzo scorso da parte del nuovo presidente di Federginnastica Andrea Facci, è chiamata a presentarsi davanti alla giudice Silvia Pansini per rispondere dell’accusa di maltrattamenti aggravati dal fatto di averli commessi in presenza di minorenni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

