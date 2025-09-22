Il giorno dopo il derby i romanisti festeggiano la vittoria | Santo Pellegrini

All’indomani del derby siamo tornati al mercato di piazza Iris, a Centocelle, per respirare il clima post partita.Chi è giallorosso si riconosce dalla maglia e dal sorriso. Piero oggi ha messo quella di Totti: “Era tanto che non me la mettevo - commenta - abbiamo vinto di nuovo, i laziali, poveri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: giorno - dopo

Giorgio Armani in convalescenza dopo il ricovero, il messaggio nel giorno del suo 91esimo compleanno: «Difficile non sentire il vostro applauso»

Jasmine Paolini soddisfatta dopo il successo su Jovic: “Concentrata fino alla fine. Penso giorno per giorno”

La famiglia da Gaza a Milano: “Noi, vivi dopo i bombardamenti, riuniti dopo un anno di lontananza. Un giorno torneremo in patria”

Però tranquilli, niente di grave. Anzi, il giorno dopo #tomholland era già presente con #Zendaya a un evento benefico. I dettagli nell'articolo. #SpiderManBrandNewDay - facebook.com Vai su Facebook

Sbagli contro L'Inter? Rocchi va in tv a difenderti, nessuno ti attacca, i giornali sonnecchiano o al limite ti lodano. Sbagli con altri, il giorno dopo, di domenica, vieni a sapere che ti fermano e riprendi dalla B. Calciopoli è nata così. Non serve neanche corromper - X Vai su X

Lazio-Roma, dopo la guerriglia di aprile è allerta derby. Fari su Olimpico, Ponte Milvio e piazza Mancini; Lazio-Roma: data, orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming; Serie A: è il giorno del derby di Roma e di Inter-Sassuolo.

Lazio-Roma, Lorenzo Pellegrini in lacrime: «Per noi romanisti. Il futuro? Non so cosa accadrà» - Per (provare a) capire Lorenzo Pellegrini, bisogna prima escludere quello che non è. Si legge su ilmessaggero.it

La Lazio e le ferite da derby perso: la contestazione a Lotito e la fuga di Tavares dallo stadio - Il giorno dopo la sconfitta con la Roma la furia dei tifosi con il presidente e il caso del giocatore che scappa dall’Olimpico ... Lo riporta repubblica.it