Il giallo di Franco Vettese | uscito di casa per andare dalla sorella da un anno è sparito nel nulla
È una scomparsa avvolta nel mistero quella di Franco Vettese, il pensionato 77enne di Cassino, sparito nel nulla a ottobre 2024. A distanza di quasi un anno i famigliari non hanno ancora alcuna sua notizia e non è stato ritrovato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: giallo - franco
Omicidio in Moldavia, le accuse alla compagna di Franco Bernardo e il giallo del terzo uomo
Il giallo di Franco Bernardo, il pensionato ucciso in Moldavia due anni fa: la pista di mandante e sicario - X Vai su X
Il giallo di Franco Bernardo, il pensionato ucciso in Moldavia due anni fa. Il divorzio lampo e la casa intestata alla compagna Svetlana: la pista di mandante e sicario - facebook.com Vai su Facebook
Cassino, scomparsa Franco Vettese: nessuna traccia e molti misteri; Scomparso nel nulla da un mese, arriva la 'sensitiva'; Scomparso da cinque mesi, riprendono le ricerche dopo il colpo di scena.
Franco Vettese svanito nel nulla. A Cassino resta il giallo un anno dopo - Tra poco più di due settimane sarà un anno dalla scomparsa di Franco Vettese, il 77enne di Cassino. Secondo ilmessaggero.it