Il giallo di Franco Vettese | uscito di casa per andare dalla sorella da un anno è sparito nel nulla

È una scomparsa avvolta nel mistero quella di Franco Vettese, il pensionato 77enne di Cassino, sparito nel nulla a ottobre 2024. A distanza di quasi un anno i famigliari non hanno ancora alcuna sua notizia e non è stato ritrovato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Omicidio in Moldavia, le accuse alla compagna di Franco Bernardo e il giallo del terzo uomo

giallo franco vettese uscitoFranco Vettese svanito nel nulla. A Cassino resta il giallo un anno dopo - Tra poco più di due settimane sarà un anno dalla scomparsa di Franco Vettese, il 77enne di Cassino. Secondo ilmessaggero.it

