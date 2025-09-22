Il futuro di Giorgetti, la lite nel cda Rai sul prime time e altre pillole.

C’è stata un’accesa discussione tra consiglieri nel cda della Rai di giovedì 18 settembre. Il tema bollente: gli ascolti bassi nel prime time. Ormai La ruota della fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 è costantemente sopra ai pacchi di Stefano De Martino: Affari tuoi, su Rai 1, anche domenica 21 settembre è stato battuto nella sfida dello share, 23,9 per cento contro 25,5. Ma pure i nuovi programmi scelti dal direttore del prime time Williams Di Liberatore, pupillo del presidente facente funzione Antonio Marano, stanno riportando ascolti bassi. Freeze, in onda in prima serata il martedì su Rai2 con la conduzione di Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales, nella prima puntata ha totalizzato solo il 4,9 per cento, con 719 mila spettatori. 🔗 Leggi su Lettera43.it

