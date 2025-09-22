Il futuro dell’Onu passa dalla ricerca della verità per la morte di Mario Paciolla e di Luca Attanasio

Oggi entra nel vivo l’ottantesima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è bene sottolineare che il futuro dell’Onu passa necessariamente dalla ricerca della verità per la morte di Mario Paciolla e di Luca Attanasio, quest’ultimo assassinato insieme al carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo. Nessuna credibilità potrà mai ri-fondarsi nella opacità di una istituzione inventata all’indomani della fine della seconda guerra mondiale per garantire pace mondiale attraverso il negoziato e progressivamente liquidata in maniera sempre più spudorata dalla immarcescibile, odiosa, avidità di élite contrapposte per smania di potere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il futuro dell’Onu passa dalla ricerca della verità per la morte di Mario Paciolla e di Luca Attanasio

In questa notizia si parla di: futuro - passa

La vertenza St in Regione: “Da qui passa il futuro della microelettronica in Italia”

Clausola scaduta, ora il Boca dovrà trattare: il futuro di Paredes passa da Trigoria

Mosquera Juventus, il giovane difensore ha deciso quale sarà il suo futuro! Vuole andare assolutamente in quel club. Adesso la palla passa ai club. Cosa trapela

Assicurazione auto, il futuro passa dalla tecnologia. Digitalizzazione, IA e telematica aprono scenari di sviluppo inediti - facebook.com Vai su Facebook

Food&beverage: l’Italia cresce del 6%, ma il futuro passa dai nuovi mercati https://economymagazine.it/foodbeverage-litalia-cresce-del-6-ma-il-futuro-passa-dai-nuovi-mercati/… #Italia #Food&beverage #economymagazine - X Vai su X

Alfabeto del futuro tra università e ricerca: a Mind un ecosistema per formare competenze - L’iniziativa di Repubblica alle Gallerie d’Italia: “Insieme alle istituzioni per aiutare i giovani” L’Alfabeto del futuro si scrive con le parole università e ricerca. Lo riporta milano.repubblica.it

Ricerca e università, come evitare la fuga dei cervelli? Il panel all'Alfabeto del futuro - Milano capitale dell'università e della ricerca, ma al contempo attrattiva e respingente per i giovani, che qui arrivano per formarsi in uno degli otto atenei d’eccellenza e dalla stessa in tanti scap ... Lo riporta milano.repubblica.it