Il futuro del polo aeronautico il sindaco Zattini | Forlì come perno di una futura avation valley

“Forlì come perno di una futura Aviation Valley, un distretto di respiro nazionale che riunisce le eccellenze educative, scientifiche e tecnologiche del settore aerospaziale e che aspira a rafforzare l’intera filiera facendo leva sulla formazione professionale, l’innovazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: futuro - polo

Il futuro del Polo Baraggia. Correttivi anti-traffico e recupero ambientale

Nasce la scuola del futuro: a San Giovanni Valdarno il nuovo polo 0-6 Rosai Caiani Polverini

I 72 milioni per il futuro polo riabilitativo

La Fondazione ITS Academy – Tecnologia e Made in Italy inaugura la sua sesta sede: al Campus Simonelli di Belforte del Chienti il nuovo polo per i supertecnici del futuro. Al via un inedito corso di alta specializzazione post diploma dedicato alla ricostruzione - facebook.com Vai su Facebook

Il futuro del polo aeronautico, il sindaco Zattini: Forlì come perno di una futura avation valley; Aeroporto di Forlì, Ugl Romagna e Ugl Trasporto Aereo chiedono incontro al sindaco Zattini; Il futuro prende il volo: nascerà lo stabilimento per costruire l’aereo più grande del mondo.

Lecce, il sindaco Poli Bortone punta sul filobus (50 milioni): «È il futuro» - «Abbiamo perso tanti anni dietro alle inutili polemiche su pali e fili, invece il filobus è il futuro». Come scrive quotidianodipuglia.it

Incontro Urso-sindaco Catania su futuro polo etneo e Stm - Il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso e il sindaco di Catania Enrico Trantino, si sono incontrati per un confronto di aggiornamento sull'espansione del Polo industriale etneo e lo ... Riporta ansa.it