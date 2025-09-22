Il furgone del bibitaro abusivo Maxi sequestro di acqua e birre prima del derby
Un maxi carico di acqua e birre pronte a essere vendute senza alcun permesso è stato sequestrato davanti allo stadio Olimpico dalla polizia locale prima del derby Lazio-Roma.Sono stati gli agenti del gruppo Pronto Intervento Traffico, insieme ai colleghi del XV Gruppo Cassia, a individuare. 🔗 Leggi su Romatoday.it
