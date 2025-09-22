Il fratello di Paolo Mendico che si è ucciso a 14 anni | Anch’io ho conosciuto il bullismo Qui c’è sempre stato

Ivan Mendico ha spiegato che anche per lui quello delle medie è stato un periodo molto brutto. «La morte di Paolo non può restare senza motivo. Vogliamo giustizia per lui, per tutte le vittime del silenzio. E perché la scuola deve diventare un posto sicuro per la crescita dei giovani». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il fratello di Paolo Mendico, che si è ucciso a 14 anni: «Anch’io ho conosciuto il bullismo. Qui c’è sempre stato»

In questa notizia si parla di: fratello - paolo

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, un anno fa le nozze: l'incontro al Grande Fratello, il bambino perso, il legame con Eleonora Giorgi e la casa da sogno a Roma

Paolo Vallesi al Grande Fratello dopo l’Isola? Cosa ha detto l’ex naufrago

La morte di Paolo Calissano «non fu uno sbaglio». Parla il fratello, l’accusa all’ex amico e i 500 mila euro spariti: «Glielo presentai io»

Questo è il link per il pre order di Troppo in fondo il brano che dedicammo a Giancarlo Siani pochi giorni dopo il suo assassinio. A quarantanni dalla sua morte ci siamo riuniti come Sei Sei Sei ed abbiamo voluto riarrangiarlo invitando il fratello Paolo Siani, i - facebook.com Vai su Facebook

Giancarlo Siani, 40 anni dopo. Il fratello Paolo: “Ricordo vivo e sta dando frutti'. Le iniziative - X Vai su X

Rapstar: Sfera duetta con tutti ma il superospite è Geolier; Il fratello di Paolo Mendico | Si è tolto la vita di mattina non so che meccanismo sia scattato Qui il bullismo c' è sempre stato; Il fratello di Paolo suicida a 14 anni | Questo è un paese di bulli e la vicepreside sapeva tutto.

Ivan, il fratello di Paolo Mendico: «Anche io vittima dei bulli, ascoltare Renato Zero mi ha aiutato» - Vogliamo giustizia per lui e per tutte le vittime del silenzio. Riporta ilmattino.it

Paolo Mendico, 14enne morto suicida/ Il fratello Ivan: “Vicepreside sapeva tutto, ma non ha fatto nulla” - Il fratello Ivan accusa la vicepreside della scuola: "Sapeva del bullismo" ... Si legge su ilsussidiario.net