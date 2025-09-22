Il fondotinta di cui è nuova testimonial è ottimo certo Ma chi direbbe che la mamma delle sorelle Kardashian stia per compiere 70 anni? Il segreto non smentito c' è

I n rete tutti gli utenti concordano: Kris Jenner, che a novembre festeggerà 70 anni, assomiglia sempre più alla figlia Kendall Jenner, che in autunno compirà 30 anni. La celebre “momager” della famiglia Kardashian – Jenner, attivissima sui social, ha posato per la sua prima campagna beauty per MAC Cosmetics. La star è apparsa in una serie di post sui social per promuovere la linea di fondotinta Studio Fix Foundation del marchio di make up professionale, amato anche nei backstage delle fashion week per le performance professionali. Kris Jenner cambia look: con il nuovo taglio di capelli somiglia più che mai alla figlia Kim Kardashian X Kris Jenner, testimonial beauty a quasi 70 anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

