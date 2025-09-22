Il fiume esonda ragazzi bloccati nella scuola | maltempo shock in Italia immagini spaventose
Un’altra giornata di maltempo ha colpito duramente la Lombardia, con effetti drammatici soprattutto a Milano, dove l’esondazione del Seveso ha creato situazioni di emergenza in diverse zone della città. Tra le più gravi, quella che ha coinvolto gli studenti e il personale della scuola elementare Locatelli e della scuola media Tommaso, rimasti bloccati per ore all’interno degli edifici scolastici a causa dell’allagamento delle strade circostanti. Le due scuole, situate nel quartiere Niguarda, si sono improvvisamente trovate isolate. L’acqua ha invaso i cortili e bloccato gli accessi, rendendo impossibile l’evacuazione in sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: fiume - esonda
Maltempo a Bardonecchia, esonda il rio Frejus: le immagini del fiume di fango
Alluvione, esonda il fiume in Italia: c’è un morto. “Non uscite di casa”
Texas, fiume esonda e travolge una zona con centri estivi e campi scout: morti e dispersi, anche bambini
Maltempo in Lombardia: a Milano esonda il fiume Seveso - X Vai su X
Meteo, alluvione a Cairo Montenotte (SV): il fiume Bormida esonda e provoca gravi allagamenti, il Video - facebook.com Vai su Facebook
Piena del Piave sorprende 7 giovani, bloccati su un isolotto per la forte corrente: urla di aiuto e i soccorsi; Maltempo, nessuna tregua. Salvati i 7 ragazzi bloccati dalla piena del Piave nel Trevigiano. Violenta tromba d'aria nel Perugino; Fossombrone. L’acqua del Metauro si alza improvvisamente, cinque ragazzi bloccati al centro del fiume: salvati.
Milano, esonda il Seveso: allagamenti, sottopassi bloccati, scuole evacuate nei quartieri a Nord della città - Gravi disagi e danni nei quartieri a Nord di Milano (Niguarda in particolare) per l'esondazione del fiume Seveso avvenuta nella mattinata di lunedì 22 ... Scrive panorama.it
Maltempo Milano e Lombardia, 300 bambini bloccati a scuola: vigili in azione con mezzo anfibio per evacuarli. Esonda il Seveso, frane a Como - Un'intensa ondata di maltempo sta colpendo da alcune ore la Lombardia, in particolare le province di Milano, Como, Monza e Varese. Segnala msn.com