Un'altra giornata di maltempo ha colpito duramente la Lombardia, con effetti drammatici soprattutto a Milano, dove l'esondazione del Seveso ha creato situazioni di emergenza in diverse zone della città. Tra le più gravi, quella che ha coinvolto gli studenti e il personale della scuola elementare Locatelli e della scuola media Tommaso, rimasti bloccati per ore all'interno degli edifici scolastici a causa dell'allagamento delle strade circostanti. Le due scuole, situate nel quartiere Niguarda, si sono improvvisamente trovate isolate. L'acqua ha invaso i cortili e bloccato gli accessi, rendendo impossibile l'evacuazione in sicurezza.

Il fiume esonda, ragazzi bloccati nella scuola: maltempo shock in Italia, immagini spaventose