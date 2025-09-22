Il film di fantascienza preferito di william shatner è un classico degli anni ’80
Nel panorama della fantascienza cinematografica, alcune personalità si distinguono per le proprie preferenze e influenze. Tra queste, William Shatner, celebre interprete di Captain Kirk nella saga di Star Trek, ha espresso i propri gusti in merito ai film del genere, rivelando scelte sorprendenti rispetto alla sua carriera e al franchise che lo ha reso iconico. le preferenze di william shatner nel cinema di fantascienza. il film preferito secondo shatner: E.T. l'extra-terrestre. Nel 2023, una classifica compilata da Trek Talking ha messo in evidenza le pellicole di fantascienza predilette da William Shatner.
