Il film del giorno di Matteo Fantozzi | Una madre violenta omicidi a ripetizione ma anche tante risate

Il film del giorno di Matteo Fantozzi è davvero molto particolare, fa sorridere e crea ilarità ma parla di una madre violenta e di omicidi a ripetizione. Si tratta di una commedia thriller che ha fatto la storia degli anni novanta. (Foto Youtube) TvPlay.it Stiamo parlando de La signora ammazzatutti, film cult del 1994 diretto da John Waters e con protagonista una straordinaria Kathleen Turner. Con questa pellicola il regista americano, autore anche di soggetto e sceneggiatura, riesce a creare un humor nero che fa sbellicare dalle risate nonostante i tanti omicidi. 🔗 Leggi su Tvplay.it

