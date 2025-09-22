Lisa Fleming, una mamma 49enne di quattro figli e grande fan di Taylor Swift, ha trasformato la sua passione in un’attività per sostenere la sua famiglia mentre si prende cura del figlio con gravi problemi di salute. La sua storia ha commosso il web e la comunità di fan della cantante, i cosiddetti “Swifties”, si è mobilitata per aiutarla. Tutto è iniziato nel settembre 2023, quando il figlio di Lisa, affetto da paralisi cerebrale, ha subito la rottura dell’esofago ed è stato trasportato in elicottero in un ospedale di Orlando, lontano da casa. Durante questo periodo difficile, Lisa ha perso il lavoro per assistere il figlio, e l’album Midnights di Taylor Swift è diventato il suo sostegno morale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Il figlio è malato, lei crea braccialetti dell'amicizia: la community di Taylor Swift si mobilita in massa