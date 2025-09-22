Il figlio è malato lei crea braccialetti dell’amicizia | la community di Taylor Swift si mobilita in massa
Lisa Fleming, una mamma 49enne di quattro figli e grande fan di Taylor Swift, ha trasformato la sua passione in un’attività per sostenere la sua famiglia mentre si prende cura del figlio con gravi problemi di salute. La sua storia ha commosso il web e la comunità di fan della cantante, i cosiddetti “Swifties”, si è mobilitata per aiutarla. Tutto è iniziato nel settembre 2023, quando il figlio di Lisa, affetto da paralisi cerebrale, ha subito la rottura dell’esofago ed è stato trasportato in elicottero in un ospedale di Orlando, lontano da casa. Durante questo periodo difficile, Lisa ha perso il lavoro per assistere il figlio, e l’album Midnights di Taylor Swift è diventato il suo sostegno morale. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: figlio - malato
Russia, incognita successione Cecenia: Kadyrov malato punta sul figlio 17enne
Il mistero dei Kadyrov: il leader ceceno malato lancia l’ascesa del figlio, con la benedizione di Putin
"Kadyrov gravemente malato", pronto a cedere il potere al figlio 18enne
Chiede il congedo per occuparsi del figlio malato, mamma licenziata: «Il mio bambino è disabile grave, nessuno oltre a... - facebook.com Vai su Facebook
Vicenza. A processo per omicidio volontario, con dolo eventuale, per non avere permesso ai medici di curare il loro figlio adolescente malato di cancro. In caso di condanna rischiano l'ergastolo Matteo Bernardini - X Vai su X
Papà malato terminale uccide il figlio 13enne: “Mia moglie non poteva farcela da sola” - Oleg Drachev, un padre di quaranta anni malato terminale, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso il figlio di tredici anni Ilya perché sentiva “che la moglie non avrebbe potuto crescerlo da ... Segnala fanpage.it