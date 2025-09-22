Se c'è un attore italiano che è riuscito a trasmettere al pubblico gioia, allegria e bon ton, questo è Ugo Tognazzi. Una Star dalla vita avventurosa, fatta di amori e passioni, ma anche un marito e padre che ha saputo far vivere la sua famiglia con sentimenti che arrivavano dritti al cuore. E poi, tradiva spesso.con la cucina. Cuoco eccellente, che organizzava tornei di tennis con gli amici, per finire dritti ad un tavolo apparecchiato dove facevano bella mostra succulenti piatti creati da lui. Erano gli anni della tenerezza, del fascino, della gente che sapeva accontentarsi di un piatto di spaghetti pur di comperare un biglietto per andare al cinema e vedere lui, Ugo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il Festival di Tropea celebra Ugo Tognazzi. E il figlio Ricky racconta storie e aneddoti