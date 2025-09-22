Il fenomeno magico dell’equinozio d’autunno al Duomo di Milano | quando il sole incontra la meridiana

Funweek.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno, il 22 settembre, il Duomo di Milano si fa protagonista di uno spettacolo dovuto all’equinozio d’autunno, ovvero il momento in cui il sole si allinea in modo perfetto con la meridiana solare realizzata nel 1786 dagli astronomi di Brera. Un piccolo foro nella volta della navata lascia filtrare un raggio di luce che, al mezzogiorno solare, scivolerà con precisione millimetrica sul pavimento della Cattedrale, illuminando i segni zodiacali incisi in marmo e ottone. L’effetto sarà sorprendente: la chiesa si trasformerà in un enorme orologio di luce che celebrerà il passaggio dall’estate all’autunno. 🔗 Leggi su Funweek.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fenomeno - magico

Cerca Video su questo argomento: Fenomeno Magico Dell8217equinozio D8217autunno