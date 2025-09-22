Il fenomeno magico dell’equinozio d’autunno al Duomo di Milano | quando il sole incontra la meridiana
Ogni anno, il 22 settembre, il Duomo di Milano si fa protagonista di uno spettacolo dovuto all’equinozio d’autunno, ovvero il momento in cui il sole si allinea in modo perfetto con la meridiana solare realizzata nel 1786 dagli astronomi di Brera. Un piccolo foro nella volta della navata lascia filtrare un raggio di luce che, al mezzogiorno solare, scivolerà con precisione millimetrica sul pavimento della Cattedrale, illuminando i segni zodiacali incisi in marmo e ottone. L’effetto sarà sorprendente: la chiesa si trasformerà in un enorme orologio di luce che celebrerà il passaggio dall’estate all’autunno. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: fenomeno - magico
Cosa si vede nel cielo di Settembre ad occhio nudo? Questa sera è previsto il magico fenomeno dell'eclissi totale di Luna in un cielo ricco di bellezze tipiche della stagione autunnale. Questo mese sono sicuramente la Luna e Saturno, il Signore degli Anelli, - facebook.com Vai su Facebook