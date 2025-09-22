Il Duo Bosi – Colombo in concerto ai Rizzi

La rassegna estiva "Armonie in città" sta ormai giungendo alla sua conclusione. Il penultimo appuntamento prevede un cambio di programma: ad esibirsi martedì 23 settembre 2025, alle 20:30, presso la Chiesa di Sant'Antonio da Padova dei Rizzi a Udine, sarà il Duo BosiColombo, formato dal.

