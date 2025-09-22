Il dramma di Marco Chiaramonti morto in un incidente in scooter | 10 anni fa suo fratello Gabriele perse la vita nello stesso modo

Aveva passato gli ultimi dieci anni nel dolore per la perdita di un fratello, e esattamente dieci anni dopo quella tragedia ha perso la vita anche lui. Un dramma familiare avvenuto ad Agrigento,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Il dramma di Marco Chiaramonti, morto in un incidente in scooter: 10 anni fa suo fratello Gabriele perse la vita nello stesso modo

I due fratelli Gabriele e Marco Chiaramonte, legati da un tragico destino comune. Marco Chiaramonte, 50 anni, istruttore di tennis e padel, ha perso la vita ieri sera in un drammatico incidente avvenuto su viale Emporium, a San Leone ad Agrigento. L'uomo, m - facebook.com Vai su Facebook

Altro dramma della strada ad Agrigento, morto Marco Chiaramonti - Un’altra tragedia ad Agrigento neanche ventiquattro ore dalla morte di un 72enne avvenuta questa mattina dopo la galleria Spinasanta. Lo riporta grandangoloagrigento.it