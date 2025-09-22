Il dolore del padre di Paolo | Mio figlio vittima di bullismo non si inventi nulla

Parole cariche di dolore e rabbia quelle di Giuseppe Mendico, papà di Paolo, il ragazzo scomparso dopo una lunga battaglia silenziosa contro il bullismo, rilasciate ai colleghi di chedonna.it. Il padre ha raccontato episodi che il giovane gli aveva confidato: umiliazioni, insulti e persino aggressioni fisiche. «Diceva che lo avevano sbattuto al muro, che lo prendevano in giro chiamandolo "femminuccia" o "Nino D'Angelo" per i suoi capelli lunghi. Tanto che li aveva tagliati apposta, per non essere più deriso» ha ricordato il papà, sottolineando come lui e la moglie avessero segnalato più volte la situazione ai vicepresidi.

