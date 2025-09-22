Il discorso di Mourinho negli spogliatoi del Benfica | spiega ai giocatori cosa vuol dire essere lì

Mourinho ha voluto radunare tutti i giocatori negli spogliatoi prima del suo debutto al Benfica: gli ha fatto un discorso spiegandogli cosa vuol dire essere lì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Era impossibile parlare di questa #LaVuelta25 facendo finta di nulla, perché fondo - per parafrasare Mourinho - chi sa solo di ciclismo non sa niente di ciclismo. E allora in quest'ultima puntata di FTM abbiamo ripreso il discorso delle proteste >>> - X Vai su X

Guardiola deve mangiarne pane per diventare Mourinho, José non avrebbe mai preso quel gol al 93esimo Accusato di aver messo il pullman contro l'Arsenal, ha invece subito il pareggio al 93esimo con la difesa oltre i trenta metri. Un errore da pivellino. Di M - facebook.com Vai su Facebook

Mourinho: "Ho sbagliato ad andare al Fenerbahçe, non era al mio livello. Il Benfica lo è" - José Mourinho è stato presentato oggi pomeriggio come nuovo allenatore del Benfica. Da tuttomercatoweb.com