Il discorso di Mourinho negli spogliatoi del Benfica | spiega ai giocatori cosa vuol dire essere lì

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mourinho ha voluto radunare tutti i giocatori negli spogliatoi prima del suo debutto al Benfica: gli ha fatto un discorso spiegandogli cosa vuol dire essere lì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: discorso - mourinho

Il discorso di Mourinho negli spogliatoi del Benfica: spiega ai giocatori cosa vuol dire essere lì.

Il discorso di Mourinho negli spogliatoi del Benfica: spiega ai giocatori cosa vuol dire essere lì - Mourinho ha voluto radunare tutti i giocatori negli spogliatoi prima del suo debutto al Benfica: gli ha fatto un discorso spiegandogli cosa vuol dire essere lì. Lo riporta fanpage.it

discorso mourinho spogliatoi benficaMourinho: "Ho sbagliato ad andare al Fenerbahçe, non era al mio livello. Il Benfica lo è" - José Mourinho è stato presentato oggi pomeriggio come nuovo allenatore del Benfica. Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Discorso Mourinho Spogliatoi Benfica