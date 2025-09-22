Il Disability Pride Toscana nella terza edizione de Lo Spino – Leggende in Salita

Arezzonotizie.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre alla presenza di tre vincitori della cronoscalata (Franco Cinelli, David Baldi e Denny Zardo), la terza edizione de “Lo SpinoLeggende in Salita”, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre, registrerà un’altra importante novità all’interno del suo programma. Sabato 27, fatto inedito. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: disability - pride

Disability Pride Month: che cos’è e perché l’Italia ha deciso di celebrarlo a settembre (e non a luglio)

Tutto pronto per la terza edizione del Disability Pride Palermo

Sarà a Firenze il Disability Pride Toscana 2025

Il Disability Pride Toscana nella terza edizione de “Lo Spino – Leggende in Salita”; Spino, non solo motori: c’è il Disability Pride; Sansepolcro rESISTE: per riaffermare pace, libertà e democrazia.

disability pride toscana terzaSpino, non solo motori: c’è il Disability Pride - Non solo motori alla terza edizione de “Lo Spino – Leggende in salita”, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre a Pieve Santo Stefano. Lo riporta teletruria.it

Il Disability Pride approda a Firenze - Dopo Roma, Milano, Bologna, Taranto ed altre città, il Disability Pride approda a Firenze, per la prima volta in Toscana. Da nove.firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Disability Pride Toscana Terza