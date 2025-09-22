C’è chi lo preferisce con la bagna all’alchermes, chi con un tocco di rum, chi con la sfoglia sottile e croccante, chi con strati più generosi di crema. Il diplomatico, dolce della domenica per eccellenza, è nato per mettere d’accordo tutti: pan di Spagna, pasta sfoglia e crema in un abbraccio che sa di condivisione. È quel classico intramontabile che non fa notizia, almeno fino a ieri. La colpa – o il merito – è di Giorgia Meloni, che a Domenica In ha ricordato i pranzi dai nonni con «le pastarelle, compreso il diplomatico». Una citazione affettuosa, che però ha scatenato un cortocircuito: dal ricordo familiare al dibattito pubblico, dal vassoio della nonna alla retorica del “noi italiani”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il diplomatico è la dimostrazione che la cucina italiana non esiste