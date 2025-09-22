Il diavolo attaccava Padre Pio sin da quando era bambino | i racconti sono spaventosi

Fin dalla tenera età il santo frate di Pietrelcina subì gli assalti del diavolo. I racconti delle aggressioni demoniache sono davvero scioccanti. Padre Pio è stato un guerriero dello spirito, è cosa nota. Meno noto forse il fatto che il frate con le stimmate ha cominciato presto a battagliare con il demonio. Fin da piccolo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Il diavolo attaccava Padre Pio sin da quando era bambino: i racconti sono spaventosi

Padre Paolo Carlin: «Il diavolo esiste, e io lo combatto»; Il Papa: «Il Diavolo vuole distruggere la famiglia»; L’esorcista Ildebrando Di Fulvio: “l’esorcismo è fondamentale, è un atto di carità”.

