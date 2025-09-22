Il diario estivo di Ana Ivanovic è un concentrato di bellezza | tifosi in delirio

Ana Ivanovic racconta la sua estate con degli scatti memorabili: i look mozzafiato sfoggiati dall’ex numero 1 hanno estasiato il popolo dei social. Ana Ivanovic ha sempre avuto un rapporto speciale con i suoi tifosi, ragion per cui i social, oggi, sono il palcoscenico ideale per lei. Soprattutto in questi giorni, considerando che l’ex campionessa serba ha voluto condividere con chi la sostiene alcuni dei frammenti di una vacanza che, a giudicare dalla didascalia comparsa sul suo , è stata perfetta, indimenticabile in tutto e per tutte. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Il diario estivo di Ana Ivanovic è un concentrato di bellezza: tifosi in delirio

