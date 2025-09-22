Il corteo per Gaza invade la Tangenziale est di Roma viabilità in tilt

22 set 2025

Il corteo per Gaza, dopo aver superato il sottopassaggio della tangenziale, si è riversato su via Tiburtina, causando la paralisi totale del traffico in entrambe le direzioni. La polizia ha bloccato l'accesso al ponte, costringendo i manifestanti a proseguire lungo la strada. Con pesanti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

