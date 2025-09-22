Il corteo per Gaza invade la Tangenziale est di Roma viabilità in tilt
Il corteo per Gaza, dopo aver superato il sottopassaggio della tangenziale, si è riversato su via Tiburtina, causando la paralisi totale del traffico in entrambe le direzioni. La polizia ha bloccato l'accesso al ponte, costringendo i manifestanti a proseguire lungo la strada. Con pesanti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Il corteo per Gaza invade la Tangenziale est di Roma, viabilità in tilt; Bologna, decine di migliaia per Gaza. Il corteo invade tangenziale e A14: idranti sulla folla; Gaza, manifestazioni in tutta la regione. Riaperta la A14 - Aggiornamento del 22 Settembre delle ore 16:13.
Corteo per Gaza a Roma raggiunge la tangenziale - Il corteo per Gaza a Roma, passando da Scalo San Lorenzo, ha raggiunto la tangenziale dopo un lungo tragitto partito da piazza dei Cinquecento. Lo riporta ansa.it
Roma, il corteo per Gaza raggiunge la tangenziale: «Ora blocchiamo tutto». Cinquantamila in piazza, traffico in tilt: poi l'ingresso a La Sapienza - Secondo le stime sono oltre 50mila i partecipanti al corteo per Gaza di Roma partito oggi da piazza dei Cinquecento. Da ilmessaggero.it