Roma, 22 set. (askanews) - "Da ebreo sono disgustato": parla così David, un giovane israeliano, che ha partecipato insieme ad altre migliaia di persone alla manifestazione a Roma nella giornata di mobilitazione per Gaza. "Personalmente, sono nato in una terra rubata e sento di avere la responsabilità di aiutare in qualsiasi modo possibile. Sto cercando di fare di più anche con la Gsf Global Sumud Flotilla. Sono diventato consapevole, consapevole della situazione, e ho lasciato Israele non appena ho compiuto 18 anni per non arruolarmi nell'esercito. È un genocidio in nome del mio popolo, sono ebreo, e mi disgusta, mi disgusta", ha aggiunto David. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il corteo a Roma per Gaza: "Da ebreo sono disgustato"