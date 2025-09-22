Il consiglio di Milano Marittima | Disattese molte ordinanze tra cui quella sulla musica alta

Ravennatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio di zona di Milano Marittima si è riunito con la cittadinanza giovedì scorso. L’incontro arriva dopo un’estate segnata da numerose lamentele e problemi già evidenziati in passato, in particolare durante l’inverno precedente.Il Comune ha diffuso statistiche che parlano di risultati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: consiglio - milano

Sala racconta in consiglio comunale a Milano la sua versione sul Pirellino – Il video

Scontro Sala-Marcora in consiglio comunale Milano, per la foto fake del sindaco vestito da galeotto – Il video

Urbanistica a Milano, il caso Pella infiamma il Consiglio a Concorezzo: “Chiarezza sui rapporti col Comune”

Il consiglio di Milano Marittima: Disattese molte ordinanze, tra cui quella sulla musica alta.

Stop musica all'1 di notte a Milano Marittima,ok Consiglio Stato - Anche il Consiglio di Stato conferma l'ordinanza del Comune di Cervia (Ravenna), sullo stop alla musica a partire dall'una di notte, nel centro di Milano Marittima, ... Riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Milano Marittima Disattese