Il consiglio di Milano Marittima | Disattese molte ordinanze tra cui quella sulla musica alta
Il consiglio di zona di Milano Marittima si è riunito con la cittadinanza giovedì scorso. L’incontro arriva dopo un’estate segnata da numerose lamentele e problemi già evidenziati in passato, in particolare durante l’inverno precedente.Il Comune ha diffuso statistiche che parlano di risultati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Sala racconta in consiglio comunale a Milano la sua versione sul Pirellino – Il video
Scontro Sala-Marcora in consiglio comunale Milano, per la foto fake del sindaco vestito da galeotto – Il video
Urbanistica a Milano, il caso Pella infiamma il Consiglio a Concorezzo: “Chiarezza sui rapporti col Comune”
Martedì 23 settembre dalle ore 19 sarà on line lo streaming del Consiglio congiunto dei Municipi 7 e 8 sul tema ? Stadio San Siro. Segui la diretta a questo link https://www.youtube.com/@ComunediMilano-Municipio7 - facebook.com Vai su Facebook
Il Consiglio comunale di Milano ha osservato un minuto di silenzio per "tutte le vittime dell'odio politico". Alessandro #Verri (#Lega) aveva chiesto il minuto per la morte di Charlie Kirk. La Presidente del consiglio comunale Elena #Buscemi (#PD) ha motivato la - X Vai su X
Stop musica all'1 di notte a Milano Marittima,ok Consiglio Stato - Anche il Consiglio di Stato conferma l'ordinanza del Comune di Cervia (Ravenna), sullo stop alla musica a partire dall'una di notte, nel centro di Milano Marittima, ... Riporta notizie.tiscali.it