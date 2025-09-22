Il conflitto da fermare è a Gaza però la sinistra prova a paralizzare l’Italia
Oggi lo sciopero indetto da Usb e sindacati di base contro l’offensiva israeliana. A rischio trasporti locali, treni e scuole. Meloni collegata a «Domenica In», polemica assurda di Elly: «Parla di pasticcini, non della Striscia». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: conflitto - fermare
Ucraina, Macron: "Il primo obiettivo degli Usa è il cessate il fuoco" | Merz: "Nessun riconoscimento dell'occupazione russa" | Meloni: "Bene gli sforzi di Trump per fermare il conflitto"
Verso la “soluzione coreana”: l’ipotesi di un compromesso per fermare il conflitto in Ucraina
Per fermare subito il genoc1di10 in Palestina. Per obbligare il governo italiano a rinunciare a silenzi e complicità con l'esecutivo criminale israeliano. Per invertire la rotta rispetto alle politiche di riarmo che ci avvicinano ogni giorno di più ad un nuovo conflitto - facebook.com Vai su Facebook
La política ha il dovere di capire le motivazioni che hanno spinto centinaia di civili ad imbarcarsi sulla #Flotilla e ad agire per fermare il conflitto a Gaza, che ha fatto fin troppi morti. - X Vai su X
Conflitto israelo-palestinese. “Gaza Doctors Under Attack”: “Dopo questo film non puoi più dire: non sapevo” - Scriveva che ‘Gaza: Doctors Under Attack’ è un documentario fatto della stessa materia degli incubi, ma che il ... Lo riporta agensir.it
Gaza, Trump annuncia la fine del conflitto "entro tre settimane". Poi però accusa: "Vi dimenticate del 7 ottobre" - Gaza, Trump: "La guerra deve finire, ma troppa gente dimentica il 7 ottobre" La situazione a Gaza viene definita ormai "catastrofica", oltre alle migliaia di civili che hanno perso la vita si aggiunge ... Lo riporta affaritaliani.it