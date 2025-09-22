Il conflitto da fermare è a Gaza però la sinistra prova a paralizzare l’Italia

Oggi lo sciopero indetto da Usb e sindacati di base contro l’offensiva israeliana. A rischio trasporti locali, treni e scuole. Meloni collegata a «Domenica In», polemica assurda di Elly: «Parla di pasticcini, non della Striscia». 🔗 Leggi su Laverita.info

