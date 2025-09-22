Il confine tra protesta e violenza | quando la piazza diventa anche un attacco allo Stato

L’Italia ha vissuto una giornata segnata da tensioni e divisioni. Lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base per manifestare solidarietà al popolo palestinese ha portato migliaia di persone nelle piazze di tutte le principali città. Cortei, presidi e sit-in hanno scandito le ore di questa mobilitazione, che da Nord a Sud ha bloccato trasporti, scuole, porti e autostrade. Ma a fianco della protesta, che in una democrazia resta un diritto e uno strumento fondamentale di partecipazione, si sono registrate scene di violenza che hanno offuscato il senso stesso della manifestazione. A Roma decine di migliaia di manifestanti hanno sfilato da piazza dei Cinquecento fino alla tangenziale, scandendo slogan e mostrando bandiere palestinesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

