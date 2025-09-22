Il confine invisibile tra i giganti blu | quando Pacifico e Atlantico si incontrano ma non si fondono

Immaginate di trovarvi su una barca nel Golfo dell'Alaska, circondati dall'immensità blu del mare, quando improvvisamente il vostro sguardo si posa su qualcosa di straordinario: due tonalità di blu completamente diverse che si incontrano formando una linea netta, quasi disegnata da un pennello invisibile. Non si tratta di un'illusione ottica né di un effetto speciale, ma di uno dei fenomeni oceanografici più affascinanti del nostro pianeta: l'incontro tra acque di diversa densità. Questo spettacolo naturale si verifica quando masse d'acqua con caratteristiche fisico-chimiche differenti si incontrano, creando quella che gli oceanografi chiamano "zona di stratificazione".

