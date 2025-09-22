Il comune taglia gli educatori al primo giorno di scuola protesta di insegnanti e famiglie

Una protesta silenziosa quella che diversi insegnanti, genitori e alunni delle scuole di Forlimpopoli hanno scelto di mettere in atto all'ingresso dell'istituto comprensivo Rosetti contro il provvedimento di riduzione delle ore degli educatori di sostegno, deciso dal Comune. La maglietta che in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: comune - taglia

"Muri tappezzati, ma il Comune taglia il servizio di Linee Lecco"

Pioppo caduto al parco giochi: il Comune ne taglia altri otto - facebook.com Vai su Facebook

Il comune taglia gli educatori al primo giorno di scuola, protesta di insegnanti e famiglie; L’assessore Ara : Scuola e disabilità, non ci sono tagli ma investimenti.

Emergenza periferie a Bologna, alla Pescarola niente educatori d’estate: «I ragazzi delle case popolari senza rete per quattro mesi» - In un momento in cui cresce l’attenzione sulle periferie, in particolar modo al Navile, e sui bambini e i ragazzi che quelle periferie delicate le vivono, il Comune taglia le ore agli educatori della ... Da corrieredibologna.corriere.it

Scuole, il Comune spende 4,6 milioni per 241 assistenti educatori - Il mondo dell’assistenza scolastica per studenti con disabilità si trova a fronteggiare sfide sempre più complesse, legate principalmente alla carenza di personale qualificato e a una formazione ... Lo riporta ecodibergamo.it