Il Comune soddisfatto per i ' Mercanti di Longiano' | Oltre 120 espositori flusso continuo di gente
Si è svolta ieri, domenica 21 settembre, la prima data della rassegna ‘I Mercanti della Domenica’, l’iniziativa promossa dal Comune di Longiano in collaborazione con l’associazione Agorà 2000 e il supporto della giunta comunale.“La manifestazione - informa una nota del Comune - che ha animato il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: comune - soddisfatto
il #Bob azzurro verso #Cortina2026, l'allenatore frabosano Giovanni #Mulassano soddisfatto della fase di spinta al #Mondiale Comune di Frabosa Sottana SEI DI FRABOSA SE: #FrabosaSottana #Fisi Comitato FISI Alpi Occidentali #Olimpiadi - facebook.com Vai su Facebook
Ho avuto oggi una conversazione telefonica con il Primo Ministro indiano, @narendramodi, nel corso della quale abbiamo espresso soddisfazione per l’eccellente stato delle relazioni bilaterali, riaffermando il comune impegno ad approfondire ulteriormente il - X Vai su X
Il Comune soddisfatto per i 'Mercanti di Longiano': Oltre 120 espositori, flusso continuo di gente.
I mercatini della domenica - ll Comune di Longiano ha presentato la nuova rassegna ’I Mercanti della Domenica’, un ciclo di 10 appuntamenti mensili ... Riporta msn.com