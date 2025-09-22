Il Comune di Brindisi ha indetto un concorso per un posto di funzionario avvocato

BRINDISI - Il Comune di Brindisi, proseguendo nell'attuazione del piano assunzionale 2024 e dando seguito alle indicazioni delle modalità di reclutamento del personale, ha indetto un concorso, per esami, per la copertura di un posto di funzionario avvocato a tempo pieno e indeterminato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

