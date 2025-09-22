Il comune brianzolo dove in 10 ore sono caduti 212 mm di pioggia

La Brianza finisce sott’acqua e in dieci ore a Seveso sono caduti ben 212 mm di pioggia. Una mattinata record quella di oggi, lunedì 22 settembre, per il Comune brianzolo messo in ginocchio dal nubifragio che si è abbattuto sul territorio.Che cosa è successo a SevesoA Seveso intorno alle 9.30 è. 🔗 Leggi su Monzatoday.it