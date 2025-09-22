Il comune brianzolo dove in 10 ore sono caduti 212 mm di pioggia
La Brianza finisce sott’acqua e in dieci ore a Seveso sono caduti ben 212 mm di pioggia. Una mattinata record quella di oggi, lunedì 22 settembre, per il Comune brianzolo messo in ginocchio dal nubifragio che si è abbattuto sul territorio.Che cosa è successo a SevesoA Seveso intorno alle 9.30 è. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: comune - brianzolo
Il comune brianzolo dove dopo le 21 è vietato vendere alcolici (ma non solo) in strada
Il comune brianzolo dove dopo le 21 è vietato bere bevande (ma non solo) in strada
Il comune brianzolo che contro il caldo distribuisce 500 ventilatori gratis
L'ingresso del comune brianzolo pieno di barchette https://ift.tt/Y0hfTBj https://ift.tt/BtfrWwD - X Vai su X
Per il comune brianzolo è stato un personaggio di rilievo - facebook.com Vai su Facebook
Il comune brianzolo dove in 10 ore sono caduti 212 mm di pioggia; Da Ats Brianza un piano operativo per la gestione del caldo; Monza FuoriGp 2024.
Blackout a Quarto, da 10 ore senza elettricità, proteste contro Enel e il sindaco Sabino - Sono migliaia le persone interessate dall’ennesimo black out elettrico a Quarto, popoloso comune dell’area flegrea. Lo riporta fanpage.it