Il completo di tendenza per l’autunno 2025 si porta così
N on per errore. Il nuovo power suit punta tutto, consapevolmente, sul colore. Alle sfilate Autunno-Inverno 20252026 il tradizionale tailleur pantalone si è imposto in una veste inedita, virando dai classici grigio e nero verso il marrone, nelle sue declinazioni più ricche e vellutate, dal cioccolato al castagna. Come abbinare il marrone in inverno: 5 idee da copiare X Leggi anche › Come vestirsi a settembre 2025? 5 look di transizione dall’estate all’autunno L’identikit del completo di stagione è preciso: blazer mono o doppiopetto, volumi bilanciati e fit rilassato, che alleggeriscono l’austerità di fondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
