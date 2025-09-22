Il coccodrillo è emerso all’improvviso dall’acqua e le si è avventato contro trascinandola con sé | ragazzina di 15 anni muore annegata

Si trovava sulla sponda del fiume, intenta a riempire delle pentole d’acqua, quando all’improvviso un grosso coccodrillo è emerso e le si è scagliato contro, trascinandola con sé. Così è morta una ragazza di 15 anni, Shivani Kevat, dopo essere stata attaccata e trascinata in acqua dal rettile sulle rive del fiume Parvati, nel distretto di Baran, nello stato nord-occidentale del Rajasthan, in India. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 15 settembre, come riferisce il quotidiano britannico The Independent che dà la notizia. Alcuni contadini che lavoravano nei campi vicini hanno assistito alla terribile scena e si sono precipitati in suo aiuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

