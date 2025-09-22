Il cielo racconta – Avventure in planetario
Il planetario mobile Mulapin di Linee di Saturno porta la magia del cosmo nel cuore di Pisa.Giovedì 2 ottobre 2025, alla Stazione Leopolda, prende vita Il Cielo Racconta: un pomeriggio tra stelle, storie ed esplorazione del cosmo, pensato per famiglie, bambini e amanti del cielo notturno.Ore 17. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: cielo - racconta
La comunità di Villa D’Almé si racconta in una «Notte sotto il cielo di Villa»
The Blade. . Dal tramonto che tinge il cielo fino alle note che chiudono la notte, ogni momento racconta la sua storia. Dal pomeriggio alla sera, tutto è The Blade. Clicca su PRENOTA nel profilo di @theblade_rome - facebook.com Vai su Facebook