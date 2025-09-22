Il cielo racconta – Avventure in planetario

Pisatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il planetario mobile Mulapin di Linee di Saturno porta la magia del cosmo nel cuore di Pisa.Giovedì 2 ottobre 2025, alla Stazione Leopolda, prende vita Il Cielo Racconta: un pomeriggio tra stelle, storie ed esplorazione del cosmo, pensato per famiglie, bambini e amanti del cielo notturno.Ore 17. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cielo - racconta

La comunità di Villa D’Almé si racconta in una «Notte sotto il cielo di Villa»

Cerca Video su questo argomento: Cielo Racconta 8211 Avventure