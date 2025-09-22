il ciclista morto era un novarese ipotesi malore

VIGEVANO (Pavia) Venerdì era uscito di casa in sella alla sua bici da corsa, per una pedalata tra le risaie della Lomellina. Gabriele Trevisan, 67 anni, abitava a Vespolate, in provincia di Novara, appena al di là del confine provinciale e regionale. Quando in serata non era ancora rientrato, i familiari ne hanno denunciato la scomparsa, facendo scattare le ricerche, proseguite per tutta la notte senza che venisse trovata alcuna traccia. Una ricerca resa difficile, se non impossibile, dalla mancanza di un percorso preciso che avrebbe compiuto e su cui indirizzare gli sforzi di uomini e mezzi. Si è dovuto aspettare la tarda mattinata di sabato, quando dei passanti, in transito sulla strada Provinciale 192 tra Vigevano e Gravellona Lomellina, hanno scorto qualcosa che spuntava dal riso alto, ancora da tagliare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

