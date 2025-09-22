Il centro vaccinale di San Giovanni Teatino non chiude ma arriva nuovo personale | le rassicurazioni del sindaco

Chietitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ambulatorio vaccinale di San Giovanni Teatino non chiude. La rassicurazione arriva dal sindaco Giorgio Di Clemente e dal consigliere delegato alla Sanità Luciano Marinucci, che spengono i timori sollevati dagli esponenti del Partito Democratico. Una ricostruzione, dicono i due amministratori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

