Il cast di Doc-Nelle tue mani | Scioperiamo dal lavoro sul set per unirci alla manifestazione contro il genocidio a Gaza
È previsto oggi, lunedì 22 settembre, uno sciopero generale per Gaza. Parteciperanno varie associazioni di categoria e saranno coinvolti i settori dei trasporti, logistica ma anche scuole e Università. A Roma la manifestazione partirà di Piazza dei Cinquecento e parteciperà anche il cast di “ Doc-Nelle tue mani “, serie di successo giunta alla quarta stagione, in onda su Rai1 dal 2020. Gli attori hanno condiviso un post sui social per comunicare la decisione: “Come anti lavoratori e studenti italiani anche noi domani scioperiamo dal nostro lavoro sul set per unirci alla manifestazione contro il genocidio a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Doc nelle tue mani 4: uscita, cast e dove vederlo in streaming
DOC - Nelle tue Mani Anticipazioni nuova stagione: nel cast al fianco di Luca Argentero ci sarà proprio lei!
Doc nelle tue mani 4: anticipazioni trama e novità sul cast
“Vogliamo anche essere vicini a chi quel camice lo indossa davvero e muore sotto le bombe per salvare altre vite”. Gli attori del cast di Doc-Nelle tue mani aderiranno allo sciopero generale contro il genocidio a Gaza - facebook.com Vai su Facebook
