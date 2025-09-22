Il cast di Doc-Nelle tue mani | Scioperiamo dal lavoro sul set per unirci alla manifestazione contro il genocidio a Gaza

È previsto oggi, lunedì 22 settembre, uno sciopero generale per Gaza. Parteciperanno varie associazioni di categoria e saranno coinvolti i settori dei trasporti, logistica ma anche scuole e Università. A Roma la manifestazione partirà di Piazza dei Cinquecento e parteciperà anche il cast di “ Doc-Nelle tue mani “, serie di successo giunta alla quarta stagione, in onda su Rai1 dal 2020. Gli attori hanno condiviso un post sui social per comunicare la decisione: “Come anti lavoratori e studenti italiani anche noi domani scioperiamo dal nostro lavoro sul set per unirci alla manifestazione contro il genocidio a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it