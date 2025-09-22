Ormai fermi da tempo immemorabile e irriparabili i due ascensori destinati agli inabili e agli anziani ma anche semplicemente le persone con valigie, sono stati finalmente cantierizzati. Nei giorni scorsi la ditta appaltatrice ha Infatti cominciato i lavori contemporaneamente in tutti e due gli ascensori. Sia quello che si trova al lato piazzale della stazione e quello sul binario 2. I lavori dovrebbero durare alcuni mesi ma intanto il solo fatto di aver cominciato gli interventi mette la parola fine, per ora alle forti polemiche che anche quest’estate hanno infiammato il clima politico locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caso degli ascensori alla stazione. Dopo le proteste e le interrogazioni arrivano i cantieri per ripararli