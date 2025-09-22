Il cardinale a caccia di riabilitazione Becciu torna sul banco degli imputati

Due anni fa la condanna a cinque anni e mezzo per i fondi vaticani bruciati nell'affare di Londra. Oggi il via al processo d'appello.

Vaticano smentisce Chaouqui (e ‘Domani’): “mai ricevuta da Papa Leone XIV”/ Nuova svolta sul processo Becciu - La Sala Stampa del Vaticano smentisce il presunto incontro tra Francesca Chaouqui e Papa Leone XIV: le novità sul processo Becciu e il "cambio di passo" LA SMENTITA (SECCA) DEL VATICANO E L’ULTIMO ... Segnala ilsussidiario.net