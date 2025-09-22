il cantautore afferma di averlo scoperto senza riconoscenza

"data-testid="title-container">«Marco Mengoni non esisterebbe se non ci fossi stato io». Morgan si sfoga senza filtri: «Era un ragazzino su cui nessuno avrebbe investito e io invece l’ho capito». Così il cantautore in Tv, ospite di Nunzia De Girolamo nel programma Ciao Maschio, su Rai1. L’ex leader dei Bluvertigo ha spiegato di sentirsi «marginalizzato da tutto il sistema, nonostante i successi avuti». Mengoni fa sold out allo Stadio di San Siro: “Grazie Milano!” X Leggi anche › Morgan assolto: non diffamò Bugo a Sanremo Morgan: «Marco Mengoni l’ho creato io». Morgan ha quindi proseguito: «Adesso è uscito un film di cui ho fatto le musiche, che è un documentario, ha vinto 47 festival in tutto il mondo, è arrivato al primo posto a Los Angeles, Toronto, Londra, ovunque, non ne ha parlato nessuno ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

