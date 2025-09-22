Il cane di Johnny Depp si lancia contro un gregge e sbrana due pecore | cosa è successo

Lewes (Regno Unito), 22 settembre 2025 - Nuovi guai per Johnny Depp, ma questa volta la colpa è del suo cane. Stando a quanto raccontato dal tabloid britannico Sun, il bullmastif di nome Bourbon che appartiene alla star di Hollywood era a spasso con uno dei suoi assistenti quando ha sbranato due pecore nella contea inglese dell'East Sussex. Proprio in questa zona nel sud dell'Inghilterra l'attore 62enne ha acquistato tempo fa una dimora in campagna, nelle vicinanze della residenza dell'amico e collega Jeff Beck, per ritrovare la tranquillità dopo la brusca interruzione del rapporto con Amber Heard e il conseguente clamore mediatico che ne è scaturito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il cane di Johnny Depp si lancia contro un gregge e sbrana due pecore: cosa è successo

