Il cane di Johnny Depp ha sbranato due pecore | Era a spasso quando si è liberato dal guinzaglio e le ha attaccate
Si chiama Bourbon il cane di Johnny Depp che ha sbranato due pecore. Siamo nel Sussex e la storia la racconta il Sun. Il bullmastiff si trovava a spasso assieme a un assistente dell’attore quando è riuscito a sfuggire alla presa e al guinzaglio e si è catapultato nel mezzo di un gregge di pecore, sbranandone due. “Prendo molto seriamente il mio lavoro e le mie pecore, è la mia attività. È una questione grave”, le parole di Joe Ginger, il contadino che si è visto uccidere due animali. Depp, 62 anni, ha affittato una dimora nell’East Sussex. E una fonte ha raccontato al tabloid britannico: “Johnny non era a casa in quel momento, il suo assistente stava portando fuori il cane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
