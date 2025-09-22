Il Campania si trasforma in una passerella interattiva
Dal 23 settembre al 7 ottobre, il Centro commerciale Campania di Marcianise (CE) si trasforma nella cornice di un'esperienza unica e coinvolgente: in Piazza Campania arriva "Play your style", il concorso interattivo che unisce moda, creatività e divertimento. Dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 20:00, i visitatori saranno invitati a scoprire il proprio stile e a esprimerlo giocando tra colori, look e personalità. Un'esperienza completa tra stile e divertimento Oltre al concorso, i visitatori potranno immergersi in un mondo di tendenze con aree tematiche dedicate a beauty, fashion e fun.
Protesta dei medici di famiglia in Campania: “No a un Accordo che ci trasforma in dipendenti senza tutele”
Armatore | Campania Dall'azienda ittica di famiglia nasce il brand Armatore che trasforma e commercializza tutto il pescato delle sue flotte: Tonno Rosso e Alici di Cetara, quest'ultima eccellenza del territorio di provenienza.
Miss Italia, in Campania in passerella sfila una tredicenne in bikini e tacchi alti. La patron del concorso caccia il referente regionale - Una tredicenne ha sfilato in passerella, in bikini e tacchi alti, durante un concorso di bellezza in Campania, nonostante il regolamento preveda che la figura di "Mascotte" sia riservata ...