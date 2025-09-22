Il caffè può ridurre il rischio di tumore al fegato | uno studio spiega come agisce sull’infiammazione
Un gruppo di ricercatori ha confrontato e messo insieme le informazioni oggi disponibili sui potenziali effetti benefici del consumo di caffè sul fegato: ecco come questa bevanda può contrastare il danno epatico e il rischio di diverse malattie, anche tumorali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
