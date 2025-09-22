Il Cabernet Franc in Friuli per Le Monde Storia identità e l’incontro con la cucina stellata

PRATA DI PORDENONE (PN) – In Friuli il Cabernet Franc ha trovato una seconda patria, quando, nella seconda metà dell’Ottocento, fu importato dalla nobiltà francese e diffuso grazie ai legami con le famiglie del Nord Est, affermandosi come uno dei più rappresentativi vitigni a bacca nera del territorio. Qui, tra terreni argillosi e calcarei e un microclima unico, mitigato dall’influenza del mare e protetto dalle montagne, ha sviluppato un carattere deciso e identitario. All’interno della collezione di Le Monde, il Cabernet Franc occupa un posto d’onore. Vinificato in purezza, esprime tutta la complessità di un territorio di confine come quello in cui sorge, dove la filosofia della cantina, guidata dal vignaiolo Giovanni Ruzzene, si fonda sul profondo rispetto dei cicli naturali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

